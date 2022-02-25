الأمين: المشري دجال يراوغ لمنع التصويت على تغيير حكومة الدبيبة

ليبيا – اتهم القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي بحزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان بالمراوغة والمناورة لمنع التصويت على تكليف البرلمان لفتحي باشاآغا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

الأمين وفي منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” قال: “هروبا من التصويت بجلسة مجلس الدولة قام المشري بالمراوغة والمناورة لمنع التصويت بذريعة مبيتة تقول إن أعضاء غادروا، فلما اعترض الحضور على خداعه أخرج من سلة خداعه المدخرة عملية قطع التيار الكهربائي عن القاعة، رغم توفر الكهرباء بالمنطقة للهروب من التصويت وتعطيل قرار رفض صفقته القذرة”.

وأضاف: “لم يخرج الدجال يوم تصويت النواب على الحكومة ليقول إنه رافض للتعديل الدستوري وتأجيل الانتخابات، ولا على تشكيل حكومة، بل أرسل توقيعات الأعضاء مختومة بختم المجلس وصمت حتى اليوم، ليناقض نفسه ويفضح بلسانه كذبه ويخالف كل آراءه السابقة وهذا هو الكذب والدجل معًا”.

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