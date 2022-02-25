الشاطر: صوتُ بالرفض على تعديلات البرلمان ولكني لم أجد اسمي

قال عبدالرحمن الشاطر، عضو مجلس الدولة الاستشاري، إنه اكتشف أن اسمه سقط من كشوف الأعضاء الرافضين لقرارات البرلمان الأخيرة.

وأوضح الشاطر ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :” تويتر”:” ‏فوجئت بعدم وجود اسمي ضمن الأعضاء الذين صوتوا في جلسة اليوم رفضا للتعديل رقم 12 الذي قام به مجلس النواب، مع إنني صوتت بالرفض”.

وأضاف :” لذلك أَحمل مسؤولية تسريب قوائم غير مكتملة لرئيس وأعضاء مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة”.

وقرر مجلس الدولة الاستشاري، خلال جلسته «الرابعة والسبعين» المنعقدة، أمس الخميس، رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية، لمخالفتهما الاتفاق السياسي وشكل وروح التوافق بين المجلسين، على حد تعبير البيان الصادر عن مجلس الدولة.