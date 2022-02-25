الغرياني: مجلسي النواب والدولة ينفذان مشروع صهيوني لتمكين حفتر عدو الله ورسوله من حكم ليبيا لـ70 سنة

ليبيا – قال مفتي المؤتمر العام المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه من الضروري العمل على الحد من المعاناة التي يعيشها المواطن، بالتالي يجب على الأعيان والحكماء والشيوخ والعلماء وقادة الكتائب والنخب والسياسيين الوقوف في وجه هذه المعاناة.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الاسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له الأربعاء وتابعته صحيفة المرصد أن هذه المعاناة التي يزيد منها “برلمان طبرق وحفتر” من مرحلة انتقالية جديدة لن تكون مدتها عامين أو خمسة أعوام بل أكثر.

وتابع: “أتوقع أن حفتر لو تمكن ومكنتموه من حكم ليبيا تحت هذه الترهات مجالس البرلمان والدولة، هذا يحلم بحكم ليبيا لمدة 70 عامًا هو وأولاده، وهذا مشروعه وهو مشروع صهيوني فقد رأيتم السيسي كيف يحكم مصر، وهذا ما سترون بعضه من حكم حفتر”.

كما أضاف: “المواطن لا يريد إلا انتخاب لذلك عليكم جميعًا أن تنحازوا لمشروع الانتخابات الذي يقول لكم أريد انتخابات بعد 6 أشهر هذا الذي يجب أن تنحازوا له شرعًا؛ لأنه يحد من الظلم والمعاناة والانتهاكات وسفك الدماء!”.

وأكد على ضرورة ألا يقبل الشعب بمرحلة انتقالية قادمة ويتمسكوا بالانتخابات في شهر 6 للخروج مما وصفه بـ”البلاء”، مطالبًا الشعب بالخروج بالآلاف للميادين لإسقاط مجلس الدولة والنواب؛ لأن ذلك جزء من معركة الوقوف في وجه المراحل الانتقالية فوجودهم عبث وغير شرعي ولا حق لهم بالاستمرار، بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل للحلقة:

عندما أريد أن أتكلم عن معاناة الناس لا أعني المستفيدين من الثورة والذين تسلقوها في السنوات الأولى وكان الواحد منهم يخدم من عرق جبينه، هؤلاء لا أتكلم عنهم، من أتكلم عنهم المواطن في بلادنا الذي لا حول له ولا قوة ويعاني من انقلابات على الشرعية وفقد الأمن ولا يستطيع العيش في تركيا وغيرها ويعاني من السجون والمعتقلات المنتشرة في شرق البلاد وغربها على خلاف القانون الذي يعاني من عدم وجود قضاء ينصفه ويحكم له بالعدل، والمواطن الذي تقفل امامه الدائرة الدستورية في المحكمة العليا على الرغم من صدور حكم قضاء محكمة الاستئناف بفتح الدائرة.

ما زالت الجمعية حتى في آخر جلساتها هذا اليوم أو قبله تصوت بالأغلبية وهم قضاة، سيسألهم الله سؤالًا عظيمًا، يصوتون على استمرار قفل الدائرة الدستورية ورفض حكم قضائي، لا يرفضونه لأنه مخالف للقانون رغم أنه يكون من اختصاصهم، ولكنهم يرفضونه لأوامر سياسية وهذه المصيبة، من يعاني عدم نصرة دين الله وشرعه، الاتفاقية التي وقعت مع الأمم المتحدة في المساواة بين الرجل والمرأة عرضت على المحاكم هذه الأيام، والحكم الذي صدر لا يشرف ولا ينصر الدين بعد أخذ ورد وهو أمر واضح طعن في مقدسات الشريعة! هذا كله تضييع لدين الله وحقوق المسلم في نصرة دينه، أتكلم عن المواطن الذي يعاني من التدخل الأجنبي والمخابرات التي تتدخل في كل شيء في ليبيا.

المواطن الذي يعاني من فقد الدواء وانعدام العلاج ويعاني من انعدام السيولة والكهرباء والمياه وضروريات الحياة، معاناة المواطن لا أول لها ولا آخر؛ لأنه لا يجد دولة تنصفه بسبب المراحل الانتقالية، يعاني أشد العناء ومن النهب والسلب والسطو على أمواله من كل حكومة تأتي لتأخذ امواله وماتقدر عليه.

هذه المعاناة تدخل في التكييف الشرعي في باب الضروريات؛ لأنها هي لحفظ الدين مواطن ضيع دينه كما رأينا في هذه الاتفاقيات التي تعقد على خلاف قواطع الشريعة وفقد الأمن والقتل والاختطاف ونهب الأموال والتهجير ومقابر جماعية، ومن الألغام التي تنفجر هنا وهناك من المجرمين حفتر ومن معه الذين زرعوها في أنحاء البلاد، قبل أيام انفجر لغم في عين زارة وذهب ضحيته طفلان صغيران، كله يعاني منه المواطن.

لا بد من العمل على الحد من هذه المعاناة، ويجب على الأعيان والحكماء والشيوخ والعلماء وقادة الكتائب والنخب والسياسيين عامة الناس عليهم أن يقفوا شرعًا في وجه المزيد من هذه المعاناة والتي يزيد منها ما يزيده برلمان طبرق وحفتر من مرحلة انتقالية جديدة ولا تظنوا أنها لعامين أو خمسة، بل أتوقع أن حفتر لو تمكن ومكنتموه من حكم ليبيا تحت هذه الترهات مجالس البرلمان والدولة أن يحلم بحكم ليبيا لمدة 70 عامًا هو و أولاده وهذا مشروعه وهو مشروع صهيوني، فقد رأيتم السيسي كيف يحكم مصر، وهذا ما سترون بعضه من حكم حفتر.

يا من تروجون لحكم حفتر من خلال مرحلة انتقالية جديدة هذا الذي تسعون إليه لتخريب ليبيا والحروب، المواطن لا يريد إلا الانتخاب، لذلك عليكم جميعًا أن تنحازوا لمشروع الانتخابات الذي يقول لكم أريد انتخابات بعد 6 أشهر، هذا الذي يجب أن تنحازوا له شرعًا لأنه يحد من الظلم والمعاناة والانتهاكات وسفك الدماء!.

مجلسا النواب والدولة يضحكون على أنفسهم ويسخرون من الناس حتى من يقول إن مجلس الدولة يريد أن يتكلم عن مناقشة القاعدة الدستورية ويدخل الانتخابات بصفة قانونية وليس بصفة أن تعمل انتخابات، أقول أنتم غير قانونيين، كيف تتكلمون عن القانون؟ أنت جسم وجودك منتهٍ.

اخضعوا لأمر الله ودينه، حفتر يعادي الله ورسوله ويسفك ويقتل ويظلم ويسلب الأموال، هذه الأيام مصلحة الضرائب في طرابلس مكتبها الرئيس قدمت شكوى للنائب العام، هو سارق الضرائب والجمارك في المنطقة الشرقية، مليار ونصف استولى عليها وهذا دخل سياسي يفترض أنه لم يصل له؛ لأنه للأمة والشعب، لا يترك شيئًا، يأتي على الأخضر واليابس، لذلك قبل أن يتمكن عليكم أن تحسموا أمركم وتخافوا الله.

الشعب يجب ألا يقبل بمرحلة انتقالية قادمة ويتمسكوا بالانتخابات في شهر 6 للخروج من هذا البلاء، لذلك أطالب الناس بالخروج بالآلاف للميادين لإسقاط هذين المجلسين؛ لأنه جزء من معركة الوقوف في وجه المراحل الانتقالية، وجودهم عبث ولا حق لهم بالاستمرار ووجودهم غير شرعي وقانوني.

كثير من الناس يشيعون بحيث يشوهوا سمعة المفتي ويقول فلان الفلاني طلب المفتي ولكنه لم يكلمه، من مصراته ومسؤولون وغيرهم وهذا كذب وتشويه متعمد لسمعة الإفتاء، من يطلبون المواعيد يعرفون الطريق للوصول لها، المفتي ليس شيخ محلة ولا يجلس في الطريق، المفتي شخصية عامة ومعترف فيها في الدولة وعنده مكتب ومدير للمكتب ورقم هاتفه معروف، ورئيس مجلس الدولة اتصل بالطريقة الصحيحة وقابلته ولا أمتنع عن مقابلة أحد، هذه من ضمن حملتهم القديمة وليست الجديدة، وأشكوهم لله هو الذي ينتقم من كل شخص في قلبه شيء يريد أن يفسد فيه الوطن ويفسد من في قلبه شيء يريد به صلاح.