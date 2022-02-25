بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الجمعة 25 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الجمعة 25 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس مستقر حيث درجات الحرارة في معدلاتها خلال فترة النهار على أغلب المناطق.

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: السماء صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 22) مْ، تسجل تراجع يوم الغد على بعض المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

الرياح: غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين(13 – 18) مْ، على أغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (22 – 25) مْ على أغلب المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (20 – 22) مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(19:00)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:38).