الارصاد: مرتفع جوي يؤثر على طقس ليبيا وهذه أبرز ملامحه!

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الجمعة 25/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن تتأثر مناطق ليبيا بمرتفع جوي يساهم في استقرار حالة الطقس بمشيئة الله، حيث درجات الحرارة خلال النهار في معدلاتها وتتراوح ما بين (17 – 23)م° على أغلب المناطق ولا تتجاوز (14)م° على مرتفعات الجبل الأخضر.

ووفقا للتقرير تسجل درجات الحرارة تراجعاً بسيطاً بمشيئة الله بدءاً من يوم الغد على اغلب مناطق الشمال الغربي. والله اعلم.