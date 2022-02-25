المسوري: ما حدث في مجلس الدولة مجرد إرباك للمشهد وللتوافق والتصويت الأخير مجرد خطوة باهتة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، صفوان المسوري، إن “تصويت مجلس الدولة بشأن المسار الدستوري، عكس السياق الصحيح الذي أقره الاتفاق السياسي، و النصاب لم يكن مكتملاً، وجلسة الأمس وبعد إطلاق الرصاص وانقطاع التيار الكهربائي، انتهت في حالة من الإرباك والفوضى”.

المسوري، أضاف في تصريحات صحفية أن “إنهاء جلسة الأمس كان بشكل مستعجل، وليس ثمة ما يؤكد تعليق الجلسة، وما حدث مجرد إرباك للمشهد وللتوافق الذي حدث بين المجلسين، والتصويت الأخير مجرد خطوة باهتة لن تكون نتيجتها إلا إضعاف المجلس نفسه مستقبلا”.