سهيل الغرياني: الله رزقنا «رؤية استراتيجية» عندما قلنا بأن «المعركة في بنغازي» 

زعم سهيل ابن المفتي المعزول الصادق الغرياني، إن الله رزقهم “رؤية استراتيجية” عندما قالوا إن “المعركة في بنغازي”، على حد تعبيره.

وقال الغرياني، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” : “المعركة في بنغازي وقتها قالوا لا تريدون السلام، وقد قالت العرب قديما “القتل أنفى للقتل” وقال الله تعالى: “ولكم في القصاص حياة”.

وأضاف الغرياني الصغير:” إن الله وصف القتل بأنه حياة، مع أنه في صورة الأمر موت، وذلك لأن قتل الجاني حياة لسائر الناس، وهذا مايسمى بالرؤية الاستراتيجية التي لا ينالها إلا من رزقه الله بصيرة وبعد نظر، متابعا:” ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا”.