بوقعيقيص: يبدو أن نكث العهود والمواثيق أصبح ديناً لدى مجلس الدولة

اتهمت عضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أعضاء مجلس الدولة بـ” نكث العهود والمواثيق”، قائلا:” أن نكث العهود والمواثيق أصبح ديناً لدى مجلس الدولة”.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ”في تعليق عبدالجليل الشاوش عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي على تصريح عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب (الوارد أدناه) والذي يشير فيه إلى حقيقة توافق مجلس الدولة ومجلس النواب على التعديل الدستوري 12، يقول عبد الجليل: ”توافقنا ورجعنا في كلامنا أين هي المشكلة”، يبدو لي أن نكث العهود والمواثيق أصبح شرعة ومنهاجاً ولعله ديناً لدى جماعة مجلس الدولة.

ونشرت بوقعيقيص، تصريح محمد معزب، الذي قال فيه: ”تصويت المجلس اليوم لا معنى له؛ لأن الاتفاق السياسي حدد بوضوح آلية اعتماد أي تعديل دستوري، حسب المادة 12 من الأحكام الإضافية”.

وأضاف معزب: ”المادة 12 تلزم بوجود توافق بين المجلسين حول أي تعديل، ثم يتم التصويت عليه دون تعديل لدى مجلس النواب وبأغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس النواب”.

وتابع:” التوافق أولا بين المجلسين ثم التصويت بواسطة مجلس النواب، ولذا فتصويت اليوم لا يحمل أي دلالة”، حسبما نقلت بوقعيقيص.