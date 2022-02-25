«بوقعيقيص»: يبدو أن نكث العهود والمواثيق أصبح ديناً لدى مجلس الدولة

اتهمت آمال بوقعيقيص، عضو ملتقى الحوار السياسي، أعضاء مجلس الدولة بـ” نكث العهود والمواثيق”، قائلا:” أن نكث العهود والمواثيق أصبح ديناً لدى مجلس الدولة”.

وقالت بوقعيقيص، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” في تعليق عبدالجليل الشاوش عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي على تصريح عضو مجلس الدولة الاستشاري محمد معزب ( الوارد أدناه ) والذي يشير فيه إلى حقيقة توافق مجلس الدولة ومجلس النواب على التعديل الدستوري 12، يقول عبد الجليل:” توافقنا ورجعنا في كلامنا أين هي المشكلة”، يبدو لي أن نكث العهود والمواثيق أصبح شرعة ومنهاجاً ولعله ديناً لدى جماعة مجلس الدولة.

ونشرت بوقعيقيص، تصريح محمد معزب، الذي قال فيه:” تصويت المجلس اليوم لا معنى له؛ لأن الاتفاق السياسي حدد بوضوح آلية إعتماد أي تعديل دستوري، حسب المادة 12 من الأحكام الإضافية.

وأضاف معزب:” المادة 12 تلزم بوجود توافق بين المجلسين حول أي تعديل، ثم يتم التصويت عليه دون تعديل لدى مجلس النواب وبأغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس النواب.

وتابع:” التوافق أولا بين المجلسين ثم التصويت بواسطة مجلس النواب، ولذا فتصويت اليوم لا يحمل أي دلالة”، حسبما نقلت بوقعيقيص.