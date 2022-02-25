العريبي: نقض مجلس الدولة لما تم الاتفاق عليه مع البرلمان ستكون له آثار سلبية

أخبار ليبيا24 – رأى، عضو لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب، عيسى العريبي، أن رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري الذي أجراه مجلس النواب ستكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين المجلسين.

وقال العريبي، لأخبار ليبيا24 الجمعة، إن “ما قام به مجلس الدولة في جلسته الخميس برفضه للتعديل الدستوري. يعد نقضًا لما توافقت عليه لجنتي البرلمان والدولة”.

وأضاف، “أن مجلس الدولة نقض ما تم الاتفاق عليه بين لجنتي النواب والدولة، سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري.أو اختيار رئيس الحكومة بناء على تزكيات أكثر من 50 عضوا من مجلس الدولة. وإن كان لا يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك”.

وقال العريبي، إن “ما حدث ستكون له آثار سلبية على عملية التوافق الذي حصل مؤخرا بين المجلسين. كنا نأمل في توسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى”.