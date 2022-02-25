المرعاش: ما أقدم عليه مجلس عبث ناتج عن محاولات الدبيبة للاستمرار في التعنت والتشبث بالسلطة

ليبيا – أعرب المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش عن اعتقاده بأن تشهد جلسة البرلمان القادمة التصديق وإعطاء الثقة لتشكيلة الحكومة الجديدة التي سيقدمها فتحي باشاآغا.

المرعاش وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” الخميس قال: إن باشاآغا وحسب التسريبات الأخيرة أكمل تشكيل حكومته في المهلة القانونية التي أُعطيت له.

واعتبر المرعاش أن ما أقدم عليه مجلس الدولة عبث داخلي ناتج عن محاولات رئيس حكومة تيسير الأعمال المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة للاستمرار في التعنت والتشبث بالسلطة من خلال مجموعة من نواب مجلس الدولة.

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