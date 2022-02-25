طقس مستقر على أغلب مناطق ليبيا

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تشهد البلاد طقسًا مستقرًا حيث درجات الحرارة في معدلاتها خلال فترة النهار على غالبية المناطق.

وقال المركز، في نشرته الصادرة الجمعة، إن المناطق الممتدة من رأس جدير حتى سرت مرورًا بسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء بها صافية إلى قليلة السحب والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 18 و22 درجة مئوية، وتسجل تراجعًا يوم الغد على بعض المناطق.

أما فيما يخص منطقة الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد والواحات ومرادة؛ فستكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق والرياح غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين 13 و18 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وستكون السماء بمناطق الجفرة سبها غـات غدامس الحمادة صافية إلي قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة درجات الحرارة تتراوح ما بين 22 و 25 درجة مئوية على غالبية المناطق.

وفيما يتعلق بالكفرة والسرير وتازربو فالسماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 20 و22 درجة مئوية.

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