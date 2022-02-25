الوقود متوفر وعلى المواطنين عدم الاستماع للإشاعات

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد، عبدالرحمن عبدالسلام المريمي، عضو لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط، لأخبار ليبيا 24، على وفرة الوقود بوفرة في شرق ليبيا، داعيًا المواطنين إلى عدم الاستماع للشائعات.

وقال المريمي، اليوم الجمعة، “ليس لدينا أزمة وقود بالمنطقة الشرقية وعلى المواطنين عدم الاستماع إلى الإشاعات” .

وأضاف، “كل الخزانات في كل المستودعات التابعة لشركة البريقة مملؤة بالوقود”.

وقال المريمي، “المخزون بمستودع طبرق ممتاز ويكفي لأكثر من عشرة أيام والنواقل في طريقها للوصول تباعاً. لا داعي للقلق وعدم التزاحم على محطات الوقود” .

وشركة البريقة شركة خدمية تقدم خدماتها للمواطنين في كل أنحاء البلاد والمؤسسة الوطنية للنفط تعمل بكامل طاقتها لتوفير الوقود والغاز للمواطنين .

وقال المريمي، “على المواطنين متابعة صفحة شركة البريقة فيجد فيها كل المخرجات من أرقام وإعداد للسيارات والتوزيع على كل المناطق فنحن نعمل بكل شفافية”.

وأشار إلى أن “مخزون رأس المنقار ببنغازي مطمئن ولا داعي للخوف والقلق”.

وكشف المريمي، أن “شهر مارس القادم سيشهد وصول عدد 3 نواقل بنزين إلى مستودع رأس المنقار بمدينة بنغازي”.