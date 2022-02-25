الغرياني: مجلسي النواب والدولة ينفذان مشروع صهيوني

قال المفتي المعزول من قبل مجلس النواب الصادق الغرياني إنه “من الضروري العمل على الحد من المعاناة التي يعيشها المواطن، بالتالي يجب على الأعيان والحكماء والشيوخ والعلماء وقادة الكتائب والنخب والسياسيين الوقوف في وجه هذه المعاناة”، بحسب قوله.

الغرياني اعتبر خلال استضافته عبر برنامج “الإسلام والحياة” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة له، ونقلت تفاصيلها حرفياً صحيفة المرصد الليبية، الأربعاء أن “هذه المعاناة التي يزيد منها (مجلس النواب) “برلمان طبرق” من مرحلة انتقالية جديدة لن تكون مدتها عامين أو خمسة أعوام بل أكثر“، بحسب قوله.

وتابع: “أتوقع أن (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر لو تمكن ومكنتموه من حكم ليبيا تحت هذه الترهات مجالس البرلمان والدولة، هذا يحلم بحكم ليبيا لمدة 70 عامًا هو وأولاده، وهذا مشروعه وهو مشروع صهيوني فقد رأيتم السيسي كيف يحكم مصر، وهذا ما سترون بعضه”، بحسب زعمه.

كما أضاف: “المواطن لا يريد إلا انتخاب لذلك عليكم جميعًا أن تنحازوا لمشروع الانتخابات الذي يقول لكم أريد انتخابات بعد 6 أشهر هذا الذي يجب أن تنحازوا له شرعًا؛ لأنه يحد من الظلم والمعاناة والانتهاكات وسفك الدماء!”، بحسب زعمه.

وزعم على “ضرورة ألا يقبل الشعب بمرحلة انتقالية قادمة ويتمسكوا بالانتخابات في شهر 6 للخروج مما وصفه بـ”البلاء”، مطالبًا الشعب بالخروج بالآلاف للميادين لإسقاط مجلس الدولة والنواب؛ لأن ذلك جزء من معركة الوقوف في وجه المراحل الانتقالية فوجودهم عبث وغير شرعي ولا حق لهم بالاستمرار”، بحسب زعمه.