امطير لـ«الدبيبة»: «قول للمنقوش تركح روحها.. الليبيين ماعندهم جهد لشطحات الهبال»

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، آمنة امطير، إن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية والتعاون الدولي تناطح الروس وتتدخل في شأن ليس لنا فيه ناقة ولا جمل».

وأوضحت امطير، عبر حسابها عل موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :” خارجيتنا الموقرة لما روسيا تقتل في الغرب الليبي، كانت في أمريكا تنعت في من جلبهم بالبطل المغوار”.

وأضافت:” والآن النرجسية خرجت عن مجالها لنجدها تناطح الروس بالتدخل في شأن ليس لنا له فيه ناقة ولا جمل”

وتابعت:” بالله يا رئيسها- عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية- قوللها تركح روحها الليبيين ما عندهم جهد لشطحات الهبال”.

وعبرت نجلاء المنقوش، وزير الخارجية والتعاون الدولي، في وقت سابق، عن إدانتها للتحركات العسكرية الروسية في أراضي تتبع أوكرانيا، مشيرة إلى أنها انتهاك للقانون الدولي.

وقالت المنقوش، في تغريدة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ندين وبشدة ما حدث في جمهورية أوكرانيا، من هجوم عسكري شنته روسيا”.

وأضافت وزيرة الخارجية “ما حدث من روسيا يعد انتهاك للقانون الدولي، ونجدد الدعوة إلى التهدئة والتراجع”.

وكانت روسيا قد أعلنت أمس الخميس، شن عمليات عسكرية ضد أوكرانيا، فيما طالبت أوكرانيا من تركيا إغلاق مضيقي البوسفور والدردنيل أمام روسيا، تزامنا مع بدء الاجتياح البري الروسي لأراضيها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها نجحت في ضرب البنية التحتية للقواعد الجوية الأوكرانية، في الوقت الذي أبلغ فيه سفير ‫روسيا بالأمم المتحدة؛ مجلس الأمن بإعلان الرئيس الروسي فلاديمير ‫بوتين تنفيذ عملية عسكرية خاصة بشرق ‫أوكرانيا.