«الأرصاد»: الرؤية جيدة والبخر خفيف الموج

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة على طول الساحل الليبي، فيما يكون البحر خفيف الموج وقليل الاضطراب.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– رياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية، وتكون متغيرة الاتجاه أحيانًا، فيما تكون شمالية غربية يوم الغد على ساحل الخليج تتراوح سرعتها بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 مترا.

– البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب هذا اليوم على الساحل الممتد من طرابلس إلى سرت.

– درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة وتكون متوسطة إلى ضعيفة في الصباح الباكر على ساحل مصراتة.