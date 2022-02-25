مالطا توداي: حملة كبرى لإسقاط التهم عن الشبان الـ3 في قضية الهبلو 3

ليبيا – تطرق تقرير إخباري نشرته صحيفة “مالطا توداي” الناطقة بالإنجليزية لحملة “إطلقوا سراح الهبلو 3” التي نظمتها جهات حقوقية من بينها “جيلكا كريتزشمار”.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أكد إن هذه الحملة يقف خلفها تحالف من المتهمين والناجين والمؤيدين الساعين لدعم الشبان الـ3 في محاكمة استمرت حتى الآن لمدة 3 سنوات بتهمة اختطاف ناقلة النفط “الهبلو” التي أنقذتهم في عرض البحر الأبيض المتوسط مع مجموعة من المهاجرين غير الشرعيين.

وقالت “كريتزشمار”:”عززت مالطا علاقاتها مع سلطات ليبيا وتواصل بنشاط تجنب واجبها في إنقاذ الناس من محنة في البحر وهذا غيض من فيض لانتهاكات حقوق الإنسان ومن خلال الإعادة النشطة أو التسبب في الموت غرقا تفشل البلدان في الوفاء بمسؤولياتها وتنتهك القانون بشكل فعال.”

وتابعت “كريتزشمار” قائلة:”في قضية “الهبلو 3″ سجن 3 مراهقين لقيامهم بالترجمة بين قبطان ومهاجرين غير شرعيين إنه أمر سخيف ومعنا يقف تحالف واسع يشمل الخدمة اليسوعية للاجئين ولجنة المهاجرين التابعة للأبرشية والعديد من المجموعات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الأخرى”.

وأضافت “كريتزشمار” بالقول:”الهدف النهائي للحملة هو أن تسقط السلطات التهم قبل تقديم لائحة الاتهام ولا نفكر كثيرا في السيناريو الأسوأ الافتراضي ونستخدم طاقتنا لمنع حدوث نتيجة سلبية ففي النهاية نأمل أن تصبح هذه القضية رمزا ضد التجريم التعسفي لـ3 شبان أبرياء بمالطا والاتحاد الأوروبي”.

ترجمة المرصد – خاص

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