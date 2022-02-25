أورلاندو يؤكد أهمية بلورة مسار واضح وشامل للانتخابات في ليبيا

أكد المبعوث الخاص لليبيا لوزير الخارجية الإيطالية لويجي دي مايو، نيكولا أورلاندو، على أن وحدة ليبيا واستقرارها، إضافة إلى بلورة مسار واضح وشامل نحو إجراء الانتخابات؛ تعتبر أولوية مشتركة ورئيسة.

جاء ذلك خلال لقاء أورلاندو مع المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، فؤاد يزوغ، يوم أمس الخميس، في الرباط، في مستهل جولة مشاورات مع البلدان المغاربية.

واستعرض المبعوث الإيطالي مع “يزوغ”؛ آخر التطورات التي تشهدها الساحة في ليبيا، واصفًا اللقاء بالمثمر، وفق ما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

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