OCCRP تكشف تقريرها الكامل عن فساد عائلة الدبيبة

نشرت “Occrp” لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة الأوروبي تقريرها الكامل عن عائلة الدبيبة بعد تسرب مستندات بنك “كريدت سويس” السويسري .

وأوضح التقرير بأن شركة تُعرف باسم “جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية” أو (ODAC)، تولّت عقود البنية التحتية العامة، وعلى مر السنين، صار الجهاز قناة للكسب غير المشروع والاختلاس.

وأكدت التحقيقات التي لاحقت جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية ما اشتبه فيه الكثيرون منذ فترة طويلة: يبدو أن مليارات الدولارات الخاصة بالعقود العامة قد تمت سرقتها.

غالبًا ما كان المتورطون في هذه المخططات مرتبطين ببعضهم البعض عبر الروابط الأسرية والتجارية. كما ارتبط العديد منهم بمؤسسة مالية كانت لها حسابات لسنوات في بنك “كريدي سويس”.

اكتشف تحقيق أجرته OCCRP وشركاؤها، بالاعتماد على بيانات مسربة من داخل بنك “كريدي سويس” وجود حسابات لم تكن معروفة من قبل، تخصّ الرئيس السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية، علي إبراهيم الدبيبة، ومسؤولين ورجال أعمال مشاركين في نظام المقاولات العامة.

تظهر تحقيقات مشروع “أسرار سويسرية” العالمي المستندة إلى سجلات مصرفية مسربة من “كريدي سويس”، أن الحسابات الخاصة بعلي إبراهيم الدبيبة وشركائه كانت تحتوي مجتمعة على ودائع بقيمة عشرات الملايين من الدولارات عندما كانت مفتوحة.

فُتحت بعض هذه الحسابات خلال السنوات نفسها، التي كان أصحابها يعملون مع الدبيبة خلال فترة ترؤسه جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية. وظلت جميعها مفتوحة بعد الثورة عام 2011، التي وضعت نظام التنمية في البلاد تحت التدقيق.

ويمثّل جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية وعملية التعاقد العام جزءًا من نظام أوسع للفساد، الذي تم استخدامه لسرقة الثروة النفطية الهائلة في ليبيا خلال فترة حُكم النظام السابق.

فعملاء “كريدي سويس” المرتبطون بنظام التنمية الليبي المنهك بالكسب غير المشروع لم يشملوا الأفراد فحسب، بل مؤسسات مالية أيضًا.

الفرع التونسي لبنك “اليوباف”، الذي كان يملكه البنك المركزي الليبي كان أحد هؤلاء العملاء. وقد لعب البنك دورًا رئيسًا في قطاع التنمية الليبي من خلال ضمان “خطابات الاعتماد”، وهي آلية تبين في ما بعد أنها قناة هامة للاختلاس.

كان لدى بنك “اليوباف” حساب في بنك “كريدي سويس” منذ عام 1995 حتى عام 2014، وهي فترة تتداخل مع الوقت الذي كانت فيه الحكومة الليبية خاضعة لعقوبات الأمم المتحدة. وبلغ رصيد الحساب 35 مليون فرنك سويسري كحد أقصى عام 2005.

في العام التالي لإقفال الحساب، ظهر المزيد من التفاصيل من خلال تحقيق تونسي حول الدور الذي لعبه بنك “اليوباف” في تسهيل تحويل الأموال العامة الليبية.

ويقول جابر بوتيتي، الذي قاد التحقيق التونسي: إن الشركات العامة استخدمت خطابات الاعتماد في عهد القذافي لتحويل الأموال المسروقة إلى الخارج، بما في ذلك باستخدام تكتيكات مثل تضخيم الفواتير أو اختراع خدمات وهمية.

ومع ذلك، يضيف بوتيتي أنه منذ عام 2011 “اختلست الشركات الخاصة أموالًا طائلة” باستخدام هذا النظام.

في فبراير من العام الماضي، أصبح صهر الدبيبة وابن عمه، عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء مؤقت في ليبيا، حيث تورط في نزاع مع البرلمان يدور حول ميزانية للتنمية ويحاول رفع العقوبات عن ممتلكات العائلة.

ومنذ عام 2006 حتى توليه منصب رئيس الوزراء، على الأقل، كان عبد الحميد الدبيبة رئيس الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة (LIDCO) المملوكة للدولة، والتي كانت جزءًا من نظام المقاولات في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

وتنقل تحقيقات مشروع “أسرار سويسرية” عن وولفرام لاتشر، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية وجود مخاوف مبررة من أن المقربين المرتبطين بـعبد الحميد الدبيبة قد يستخدمون المشاريع الاستثمارية لسرقة الأرباح من خلال العمولات أو غيرها من الأساليب.

لم يمضِ وقت طويل قبل أن يواجه جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية – ODAC تصفية الحسابات الخاصة به.

في أغسطس 2011، جمد الاتحاد الأوروبي أصول الجهاز، واصفًا إياها بأنها “كيان يعمل نيابة عن نظام القذافي أو بتوجيه منه” و”مصدر محتمل لتمويل” حكومته. وظلت العقوبات سارية حتى أوائل عام 2013.

بعد سقوط القذافي، بدأت الحكومة الجديدة تحقيقًا في جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، واشتبهت في أن علي إبراهيم الدبيبة، الذي أدار الشركة لأكثر من عقدين، ربما اختلس ما يصل إلى 9 مليارات دينار ليبي، من العقود التي أصدرها الجهاز تحت قيادته.

خلص تقييم الشركة الذي أجراه ديوان المحاسبة المنشأ حديثًا، إلى العديد من الانتهاكات، حيث مُنحت معظم عقود جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية من دون مناقصات عامة، وقدمت خطابات اعتماد إلى الشركات غير المشاركة في العقود التي تغطيها.

وعمل علي ابراهيم الدبيبة، المولود عام 1945، مدرسًا للجغرافيا قبل أن يصبح رئيسًا لبلدية مدينة مصراتة الساحلية.

وأصبح مدير جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية عام 1989 واحتفظ بهذا المنصب حتى عام 2011.

وفي كلا المنصبين، كان يصنف كشخصية سياسية بارزة مكشوفة للعوام، مما يجعله خاضعًا لمتطلبات إضافية من العناية الواجبة والتدقيق من جانب المصارف.

وقد أضافته الحكومة المؤقتة عام 2012 إلى قائمة المسؤولين الخاضعين للعقوبات، الذين يجب تجميد أصولهم. وتحاول السلطات الآن إلغاء القائمة، التي تضم أيضًا عبد الحميد الدبيبة.

إضافة إلى ذلك، كان علي إبراهيم الدبيبة موضوع تحذير من الخطر من قبل الإنتربول عام 2014، بعد أن بدأ النائب العام تحقيقًا جنائيًا مع الرئيس السابق لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية.

لكن التحذير تمت إزالته في العام التالي، كما ذكرت بعض التقارير أن الدبيبة سُجن عام 2014، لكن الصور التي ظهرت على فيسبوك عامي 2020 والعام الماضي تظهره وأبناءه أحرارًا في ليبيا.

وخلال معظم فترة توليه رئاسة جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، استخدم الدبيبة شبكة واسعة من الحسابات المصرفية والشركات الخارجية، المسجلة في قبرص وأماكن أخرى، لتحويل الأموال إلى خارج البلاد، وفقًا لتحقيق أجرته OCCRP عام 2018.

وقالت السلطات الليبية حينها: إنه فرض “عمولات” مفرطة ومنح مناقصات بالسر لشركات يملكها أو يسيطر عليها.

وأظهر التحقيق السابق الذي أجرته OCCRP أن الدبيبة كان يملك حسابين على الأقل في بنك “كريدي سويس” عام 1998 وسجل صفقات بقيمة ملايين الدولارات.

كما تظهر البيانات المصرفية المسربة حديثًا أن الدبيبة فتح أيضًا حسابًا آخر لدى البنك السويسري في أغسطس 2008، وظل مفتوحًا حتى أغسطس 2012، أي بعد عام على سقوط طرابلس.

وبيّنت البيانات المصرفية المسربة في نوفمبر 2009 أن البنك كان يحتفظ بأقصى رصيد له بقيمة 176,527 فرنكًا سويسريًا. وهذا المبلغ يشكل نحو تسعة أضعاف الراتب الرسمي للدبيبة البالغ 24,000 دينار ليبي سنويًا، والذي كان أقل بقليل من 20,000 فرنك سويسري في ذلك الوقت.

وجدت OCCRP أن إبراهيم علي إبراهيم الدبيبة، ابن علي الدبيبة، كان يملك أيضًا حسابًا في مصرف “كريدي سويس”، بالاشتراك مع شركة كولد هاربور Cold Harbour SA الكوستاريكية.

وفي الإيداعات الرسمية، تم إدراج مدير الشركة على أنه برنال زامورا آرسي – رجل واجهة معروف في كوستاريكا، ومرتبط بشركات متعددة مسجلة هناك وفي قبرص. وعام 2016، تورط آرسي أيضًا في مخطط إسباني للتهرب الضريبي.

وتم فتح الحساب باسم إبراهيم علي ابراهيم الدبيبة وكولد هاربور عام 2007، وهو العام الذي تلى تأسيس الشركة، وبلغ الحد الأقصى للرصيد 18 مليون فرنك سويسري في ديسمبر.

وورد اسم كل من علي إبراهيم الدبيبة وابنه في طلب المساعدة الدولية؛ أرسلته ليبيا إلى المملكة المتحدة عام 2013 للمساعدة في تعقب أموال الدولة المنهوبة، بما في ذلك العقارات الفاخرة التي تبلغ قيمتها حوالي 25 مليون جنيه إسترليني. بحلول ذلك الوقت، تم إغلاق حسابي “كريدي سويس”.

ولكن يبدو أن حسابين آخرين احتجزهما شركاؤهما التجاريون ظلا مفتوحين لسنوات.

تقع أطلال البطلمايس، المستعمرة اليونانية القديمة التي تأسست حوالي القرن السابع قبل الميلاد، على شواطئ شمالي شرق البحر الأبيض المتوسط في ليبيا. وعام 2020، تقدمت ليبيا بطلب لإدراجها ضمن مواقع التراث العالمي لليونسكو.

عام 2008، فازت شركة اسكتلندية “تدعى ماركو بولو ستوريكا” Marco Polo Storica بعقد مع جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية للعمل في الموقع، وبعقد آخر لتجديد العديد من عجائب التاريخ الأخرى في ليبيا، بما في ذلك الآثار الرومانية “ليبتيس ماجنا” Leptis Magna غربي البلاد.

بلغت قيمة العقدين ما مجموعه 360 مليون دينار ليبي (295 مليون دولار)، على الرغم من أنه لم يتضح بالضبط من الذي يغطيهما.

عام 2013 طلبت السلطات الليبية مساعدة المملكة المتحدة. وقالت إنها تشتبه في أن “ماركو بولو ستوريكا” كانت تحت سيطرة شقيق علي إبراهيم الدبيبة، من خلال شركة خارجية مسجلة في جزر فرجن البريطانية.

وزعموا أن “ماركو بولو ستوريكا” جاءت لحيازة “أصول مملوكة لدولة ليبيا”، التي اختلسها الدبيبة وشقيقه”. ولكن بحلول سبتمبر 2011، أصبحت “ماركو بولو ستوريكا” مملوكة لرجل أعمال بريطاني ليبي يُدعى رياض سليمان جرادة.

وخلصت وثائق من التحقيق الليبي إلى أن جرادة عمل كواجهة لإخفاء ملكية الدبيبة للشركات، وهو أمر غير قانوني بالنسبة لموظف حكومي بموجب القانون الليبي. وقالت الوثائق: إن جرادة لعب “دورًا مهمًا في مؤامرة الدبيبة للاحتيال على دولة ليبيا”.

من غير الواضح ما حدث للقضية، ولكن طوال الفترة التي امتلك فيها جرادة ظاهريًا لـ “ماركو بولو ستوريكا”، كان يحتفظ بأربعة حسابات على الأقل في بنك “كريدي سويس”. وظل بعضها مفتوحًا لسنوات بعد سقوط القذافي.

ومن بين الحسابات، واحد افتتح في مايو 2007 واحتجز 1.6 مليون فرنك سويسري بعد شهر، وظل مفتوحًا حتى مايو 2016 وثلاثة حسابات أخرى، اثنان منها افتُتحا عام 2008 والآخر في العام التالي، وفي الحد الأقصى لها كانت تحتوي على أكثر من 41 مليون فرنك سويسري.

ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الحسابات قد أغلقت.

كان أحمد لملوم وعلي إبراهيم الدبيبة شريكين تجاريين منذ فترة طويلة.

ساعد لملوم الدبيبة في إنشاء واستمرار إمبراطورية الشركات الخارجية، التي استخدمها في اختلاس أموال جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – ODAC. وتقاسم الاثنان وكالة عقارات في سويسرا، فضلًا عن روابط عائلية من خلال زواج ابنة الدبيبة من ابن شقيق لملوم.

ولملوم، الذي توفي عام 2014، كان يملك بدوره ما لا يقل عن ثمانية حسابات لبنك “كريدي سويس” باسمه الخاص، كان العديد منها بالاشتراك مع أفراد عائلته.

ووجدت OCCRP وشركاؤها أن أقدم هذه الحسابات افتتح عام 1989. وبلغ رصيد أكبر حساب بينها أكثر من 12.4 مليون فرنك سويسري في أغسطس 2003.

وقال مصدر مطلع على بعض الصفقات الفاسدة، طلب عدم الكشف عن هويته بعد تلقيه تهديدات، “كان هذا البنك يملك أموالًا عامة ليبية في خزائنه”.

وظلت حسابات لملوم مفتوحة حتى أبريل 2016، خلال فترة كان يساعد فيها في إدارة مجموعة من الشركات الخارجية المرتبطة بالدبيبة.

وشملت هذه الشركات شركة مسجلة في قبرص تدعى “فابولون” للاستثمارات Fabulon Investments، والتي أدرجت الدبيبة بشكل مختلف كموظف ومدير، وكانت مملوكة في وقت لاحق للملوم.

وفابولون لعبت دورًا محوريًا في تحويل الأموال المسروقة إلى خارج ليبيا. أحد العقود التي فازت بها من الوكالة في أواخر التسعينيات، لبناء محطة لمعالجة المياه في منطقة الجفرة الوسطى، يبيّن كيف نجح ذلك.

إضافة إلى ذلك، تظهر رسائل البريد الإلكتروني المسربة أنه بين عامَي 1997 و1998، بينما كان الدبيبة في الوقت نفسه مديرًا لشركة “فابولون” ورئيسًا لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – ODAC، أصدرت الشركة فاتورة للوكالة بأكثر من نصف مليون جنيه إسترليني.

بعد ذلك، في وقت لاحق من عام 1998، تلقى حساب “كريدي سويس” الأقدم للدبيبة دفعتين بقيمة 50,000 فرانك سويسري لكل منهما من شركة في الهيكل المؤسسي نفسه مثل “فابولون”، والتي كانت تخضع أيضًا لسيطرة الدبيبة ولملوم.

وأكد محام يمثل عائلة لملوم أن أحمد لملوم كان له دور في شركة “فابولون” للاستثمارات، لكنه نفى تورطه في أي تعاملات فاسدة، واصفًا أسئلة الصحافيين بأنها “غير صحيحة ومضللة”.

وقال المحامي إن “الأنشطة التجارية التي يقوم بها لملوم كانت دائمًا قانونية ومتوافقة مع الضرائب”.

وأضاف: “يبدو من المرجح أن جميع البنوك التي عمل معها قد تأكدت من أنها تستطيع القيام بذلك دون انتهاك أي قوانين ولوائح سارية، في الوقت الذي كانوا فيه في علاقات تعاقدية”.

ودخلت “فابولون” في شراكة في المشروع مع شركة مقرها المملكة المتحدة، تدعى “ناستون” Naston، والتي تخصصت في معالجة المياه.

ويبدو أن الشركة البريطانية عملت بشكل متكرر مع “فابولون”. ويظهر بريد إلكتروني واحد من يونيو 2000 أن الشريكين كانت لديهمها ثلاثة مشاريع جارية؛ تبلغ قيمتها مجتمعة أكثر من 10.3 مليون جنيه إسترليني. ويقول موقع ناستون على الإنترنت: إنه شيد ثلاث محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي في الجفرة.

وأوضحت رسائل البريد الإلكتروني المسربة أيضًا أن لملوم كثيرًا ما ناقش كيف يمكن لـNaston الحصول على خطابات الاعتماد للمصنع من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – ODAC. وكانت هذه الرسائل، التي تضمن دفع الفواتير في حال إبرام الصفقة، إحدى الطرق الرئيسة التي استخدمها المسؤولون لسرقة أموال الدولة الليبية.

ووجد تدقيق الحكومة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية – ODAC في عام 2012 العديد من القضايا المتعلقة بالنظام، بما في ذلك أن خطابات الاعتماد غير القابلة للإلغاء التي كانت موجهة إلى أشخاص أو شركات لم تشارك حتى في العقود.

وخلص تقرير صادر عن منظمة “غلوبال ويتنس” لمكافحة الفساد عام 2021، إلى أنها ربما استخدمت أيضًا لغسل الأموال من خلال “تحويل دينار مشكوك في أصله إلى عملات أجنبية توضع في بنوك دولية”.

وقال التقرير: “بالنسبة للشركات الليبية والسلطات العامة، تعد خطابات الضمان بمثابة خط أنابيب مهم للوصول إلى نقود الدولة”، موضحًا أن هذه الرسائل استخدمت لاختلاس الأموال في عهد القذافي.

وخلال مشروع الجفرة، تبادل لملوم رسائل البريد الإلكتروني المتكررة مع موظفي “ناستون” حول ترتيب خطاب اعتماد مشروع مصنع الجفرة من جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية – ODAC، بما في ذلك طرح السؤال على الدبيبة.

في إحدى رسائل البريد الإلكتروني، يناقش لملوم التقديم باستخدام إحدى “الشركات المرتبطة بشركة ناستون في قبرص”، مضيفًا: “لدينا شركة قائمة يمكننا استخدامها لهذا الغرض”.

أشرفت الشركة الليبية للاستثمار الأجنبي – LAFICO المملوكة للدولة على استثمارات الحكومة داخل ليبيا وخارجها.

وعلى مر السنين، أفادت التقارير أنها استحوذت على حصص متعددة، بما في ذلك ما يصل إلى 7.5% من أسهم نادي جوفينتوس الإيطالي لكرة القدم، وحصة 2% في شركة صناعة السيارات العالمية فيات.

تم وضع الصندوق تحت العقوبات الأميركية عام 1986، ثم تم رفعها عام 2004. وخلال هذا الوقت، تظهر البيانات المصرفية، أن “لافيكو” كان لديها حساب في “كريدي سويس”.

فتح هذا الحساب في فبراير 2000 وأغلق في يونيو 2010، وبلغ رصيده الأقصى 422 مليون فرنك سويسري عام 2007.

ولكن وفقًا لتقرير وزارة العدل الأميركية لعام 2009، فإن علاقات “لافيكو” مع بنك “كريدي سويس” ذهبت إلى أعمق من ذلك.

وذكر التقرير أن المصرف حافظ على “علاقات لإدارة الأصول” مع شركة “لافيكو” في وقت كانت فيه العقوبات سارية المفعول. وطوال ذلك الوقت، أعطيت “لافيكو” في سجلات وزارة العدل الاسم الرمزي “الحديد”.

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على الهيئة الأم لـ “لافيكو” عام 2011، لكنها أوضحت بعد ذلك أنها لا تنطبق على “لافيكو” في العام التالي. ومن غير الواضح ما إذا كانت الوكالة لا تزال تعمل. كما لم ترد شركة “لافيكو” وشركتها القابضة على طلبات التعليق.