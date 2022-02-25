صهد: صوّتنا بعدم قبول مخرجات البرلمان وقررنا التواصل معه لإجراء انتخابات تشريعية

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري إبراهيم صهد، إن مجلس الدولة قرر استمرار التواصل مع البرلمان لغرض التمكن من إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت”.

وأضاف صهد، في تصريحات صحفية:” صوتنا بعدم قبول مخرجات البرلمان المتعلقة بالتعديل الدستوري”.

وتابع:” طرحنا تشكيل لجنة مشتركة للتوافق على قانون الانتخابات التشريعية تنتهي مهامها يوم 30 أبريل المقبل كحد أقصى، كما طرحنا عدة آليات منها قيام المجلسين بتشكيل لجنة مهمتها التوافق على قاعدة دستورية في موعد أقصاه نهاية مارس المقبل”.

واستطرد:” نحث مفوضية الانتخابات والسجل المدني على الإعداد للانتخابات دون تعطيل”.