بيان غربي يدعو الجهات الفاعلة في ليبيا لاحترام وحدة واستقلال مؤسسة النفط

العنوان-طرابلس

حثت، سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة جميع الجهات الفاعلة في ليبيا على احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال.

كما دعت، في بيان، إلى الحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط، لافتا إلى أن عدم انقطاع عملياتها يعود بالفائدة على جميع الليبيين.

وقال البيان، “نقدر التزام المؤسسة الوطنية للنفط بتحسين الشفافية المالية ونحذر من الأعمال التي تقوض المؤسسة الوطنية للنفط، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة”.

وشدد البيان، على ضرورة تجنب مثل هذه الأعمال التي قد تشكل تهديدا لسلام ليبيا وأمنها واستقرارها.