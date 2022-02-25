“مكافحة الأمراض” يسجل 938 إصابة و 9 وفيات بـ “كورونا”

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الخميس، 938 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بعد تحليل 4,495 عينة.

ووفق بيان المركز رقم 649؛ سُجّل شفاء 3,178 حالة ،إلى جانب تسجيل تسع حالات وفاة على مستوى البلاد، ست منها بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات بالمنطقة الشرقية، فيما لم تسجل أي حالات وفاة بالمنطقة الجنوبية.

أشار المركز إلى أن النسبة المئوية للحالات المصابة بلغت 20,8%، بينما بلغ إجمالي الإصابات التراكمية 492,154، منها 28,277 حالة نشطة من بينها 126 حالة حرجة، إضافة إلى تعافي 457,636 حالة، ووفاة 6,241 حالة.

وبلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 2,148,257 شخصا، و1,084,628 تلقوا الجرعة الثانية، بينما تلقى 67,960 الجرعة التعزيزية الثالثة، ليكون إجمالي عدد جرعات التطعيم الممنوحة 3,300,845 جرعة.

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