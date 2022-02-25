سنتواصل مع النواب بشأن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة، إبراهيم صهد، إن “المجلس قرر استمرار التواصل مع البرلمان بشأن إجراء انتخابات تشريعية في أقرب وقت ممكن”.

وفي تصريحات صحفية، أضاف صهد: “صوتنا بعدم قبول مخرجات البرلمان المتعلقة بالتعديل الدستوري”.

وأوضح صهد أنه تم طرح تشكيل لجنة مشتركة للتوافق على قانون الانتخابات التشريعية تنتهي مهامها يوم 30 أبريل المقبل كحد أقصى.

ولفت صهد إلى أنه تم طرح آليات عدة. منها قيام المجلسين بتشكيل لجنة مهمتها التوافق على قاعدة دستورية في موعد أقصاه نهاية مارس المقبل.

وحث عضو مجلس الدولة مفوضية الانتخابات والسجل المدني على الإعداد للانتخابات دون تعطيل.

يذكر أن المجلس الأعلى للدولة قرر أمس الخميس. رفض المخرجات الصادرة عن مجلس النواب بخصوص التعديل الدستوري وتعديل السلطة التنفيذية.