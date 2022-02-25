الضمان الاجتماعي يعمّم بصرف المرتبات والمعاشات عن شهريْ 3 و 4 مقدمًا

عمّمت إدارة صندوق الضمان الاجتماعي بالعمل على صرف مرتبات الموظفين التابعين للصندوق ومعاشات المتقاعدين بأنواعها عن شهر مارس قبل الـ 15 من الشهر نفسه، إضافة إلى صرفها عن شهر إبريل قبل الـ 15 منه.

كما طلبت الإدارة، في خطاب موجه لمديري الإدارات المختصة ومديري الفروع؛ عدم تفعيل خصم أقساط السلف على أصحابها من موظفي الصندوق وأصحاب المعاشات، عن شهريْ مارس وأبريل للعام الجاري.

وجاء تعميم الصندوق لمساعدة الفئات المستهدفة على مواجهة الصعوبات وارتفاع التكاليف المعيشية الناجمة عن غلاء الأسعار، خاصةً مع قرب شهر رمضان.

جديرٌ بالذكر أن صندوق الضمان الاجتماعي يوفر سلفًا مالية للموظفين التابعين له و للمتقاعدين، دون فائدة تستقطع قيمتها بشكل رمزي من المرتبات والمعاشات.

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