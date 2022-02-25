وفد مجلس النواب يصل البرلمان الإفريقي لحضور الاجتماع التشاوري للمجموعة الإقليمية لشمال إفريقيا

وصل أعضاء البرلمان الإفريقي بمجلس النواب إلى مقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعوة من الاتحاد الإفريقي لحضور الاجتماع التشاوري للمجموعة الإقليمية لشمال إفريقيا بشأن انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي المؤجلة لشهر مايو القادم، رفقة باقي أعضاء مجموعة دول الشمال.

وقد تم عقد الاجتماع، بحضور أعضاء مجلس النواب صالح قلمة المرشح لمجموعة الشمال لمنصب نائب الرئيس بالبرلمان الأفريقي، وسالم قنان، وعبد القادر حسن، مع اللجنة المكلفة من رئيس المفوضية والاتحاد الأفريقي وفى انتظار استكمال المجموعات الإقليمية الأربعة الأخرى اجتماعاتها التشاورية مع اللجنة المكلفة.