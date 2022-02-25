شكشك يبحث مع «الجويفي» نتائج عمل وزارة الرياضة

بحث رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، مع وزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي، الأربعاء، نتائج عمل الديوان بخصوص مشاريع وزارة الرياضة.

واجتمع خالد شكشك بعبد الشفيع الجويفي، بحضور مدير إدارة المشروعات بالوزارة، إلى جانب مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وقد خصص الاجتماع لاستعراض ومناقشة نتائج عمل الديوان بخصوص مشروعات وزارة الرياضة، وفقا لما تضمنه تقرير الإدارة العامة للرقابة على عقود التنمية ولجنة متابعة مشروعات الوزارة المشكلة من قبل الديوان.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة معالجة الملاحظات التي تم استعراضها، مع تأكيد رئيس الديوان على ثلاث نقاط أساسية في هذا المجال وهي: ضرورة توزيع مشروعات الوزارة بشكل عادل وشفاف بين جميع البلديات والمناطق، مع الاستئناس عند التعاقد بالأسعار الواردة في اللائحة الصادرة عن مجلس الوزراء، ومواصلة المتابعة والتقييم لجدوى التنفيذ لكافة المشروعات، بما يكفل تحقيق الاستفادة المثلى منها.