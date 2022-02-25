إنفوغرافيك| تفاصيل خطة الدبيبة القاضية بإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك المسار الأول: – اللجنة الفنية الحكومية تصيغ مشروع قانون الانتخابات. – يحال من الحكومة إلى مجلسي النواب والدولة. – يصادق النواب عليه في أسبوعين وكحد أقصى 4 أسابيع. – حال تعذرت المصادقة يبدأ العمل بقانون أول انتخابات تشريعية . المسار الثاني: – انطلاق العملية الانتخابية وفق زمن تحدده المفوضية بالتشاور مع الحكومة والرئاسي. – تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية. المسار الثالث: – إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور. – وذلك وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية. المسار الرابع: – التصويت في الانتخابات سيكون إلكترونيا أذا استخدمت القوة لمنعه. – التصويت يكون بإشراف دولي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا