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إنفوغرافيك| تفاصيل خطة الدبيبة القاضية بإجراء انتخابات برلمانية في يونيو

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

المسار الأول:

– اللجنة الفنية الحكومية تصيغ مشروع قانون الانتخابات.

–  يحال من الحكومة إلى مجلسي النواب والدولة.

– يصادق النواب عليه في أسبوعين وكحد أقصى 4 أسابيع.

–  حال تعذرت المصادقة يبدأ العمل بقانون أول انتخابات تشريعية .

 

المسار الثاني:

– انطلاق العملية الانتخابية وفق زمن تحدده المفوضية بالتشاور مع الحكومة والرئاسي.

–  تحديث سجل الناخبين ومنح الوقت الكافي للحملات الانتخابية.

المسار الثالث:

– إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور.

– وذلك وفق التعديل العاشر للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء المحال للمفوضية.

المسار الرابع:

– التصويت في الانتخابات سيكون إلكترونيا أذا استخدمت القوة لمنعه.

– التصويت يكون بإشراف دولي.

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