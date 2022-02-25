نوردوك مونيتور: الإرهابي بادي تكسّب من تهريب المعدات العسكرية لغرب ليبيا

كشف تقرير استقصائي نشره موقع “نوردوك مونيتور” السويدي عن تورط مجموعة تجارية مالكة لشركة بحرية في انتهاك حظر الأسلحة الأممي على ليبيا.

التقرير أشار إلى قيام شركة “أكدانيز رورو دنيز تاسيماسلجي تورزم ساني في تكريت لمتد سركتي” التركية بنقل سلع عسكرية إلى الفصائل المدعومة من تركيا في ليبيا ما دفع محققي الأمم المتحدة لوضع علامة على خط الشحن العامل خارج تركيا.

وأضاف التقرير إن الشركة مملوكة ومدارة من قبل مجموعة أعمال “كاليونكو” المؤسسة المقرب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فيما أظهرت سجلات السجل التجاري أن الشركة قد تم شراؤها من قبل “حسن كاليونكو” وأحد كبار المديرين في المجموعة.

وتابع التقرير إن عملية الشراء تمت في الـ15 من سبتمبر من العام 2015 من مالكها الأصلي التركي “فيسيل كارا” الذي أسس الشركة في الـ4 من أكتوبر من العام 2013 برأسمال 100 ألف ليرة تركية أي ما يعادل 50 ألف دولار وعملت بمحافظة مرسين لتنقل مكتبها لاحقا إلى مدينة سامسون.

وبحسب التقرير نفذت شركة “أم في أمازون” المدارة من قبل الشركة مهمة سرية لنقل البضائع العسكرية إلى ليبيا في إطار عملية أوسع تتم في السر أقرتها حكومة أردوغان إذ تم طلب الشحنة من قبل رئاسة الصناعة الدفاعية بوكالة المشتريات التركية والتي فرضت عليها وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات.

وبين التقرير إن هذه العقوبات أتت بسبب شراء تركيا لصواريخ طويلة المدى من طراز “أس-400” من روسيا مشيرا إلى أن سفينة الشحن تحركت في الـ9 من مايو من العام 2019 إلى وجهة معلنة لإزمير وعبرت مضيق البوسفور وبعد يومين تم إظلامها فجأة ليل الـ14 على الـ15 من ذات الشهر.

وأضاف التقرير إن التوقف الذي كان بالقرب من ميناء إزمير وظهرت مركبات محمية من الكمائن المقاومة للألغام “فور باي فور” شاحنات الخدمات التي كانت في إطار المحطات الأرضية للطائرات المسلحة من دون طيار التركية فيما تصنيع المركبات من قبل شركة “بي أم سي” التركية.

وأوضح التقرير إن الشركة مملوكة من “إيثم سنجاك” المقرب من أردوغان ممن أثرى نفسه بالمزايا السياسية والمناقصات التي لا جدال فيها بفضل صديقه فيما تم تحميل مركبات تعمل كنظام قيادة وتحكم وكمبيوتر واتصالات “سي 4” للطائرة التركية من دون طيار “بيرقدار” التي صنعها صهر الرئيس “سلجوق بيرقدار”.

وأضاف التقرير إن “أمازون” التي تبحر تحت علم مولدوفا قامت بتنشيط نظام تحديد الهوية الأوتوماتيكي في الـ15 من مايو من العام 2019 بعد تحميل الشحنة سرا على السفينة وتغيير وجهتها إلى العاصمة طرابلس لتسليمها إلى الفصائل المسلحة الموالية للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في الـ من ذات الشهر.

ووفقا للتقرير كان من بين المستفيدين من المركبات ميليشيا “لواء الصمود” بقيادة الإرهابي المعاقب دولياً صلاح بادي.