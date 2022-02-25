اقعيم: نحرص على تعزيز قدرات مديريات الأمن بمختلف المدن

تفقد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية ” فرج اقعيم ” رفقة عدد من مدراء الفروع والإدارات بالوزارة سير عمل مديرية الأمن بسرت في إطار حرص الوزارة على دعم وتعزيز قدرات عمل مديريات الأمن بمختلف المدن والمناطق.

وعقد اقعيم اجتماعا مع مدير مديرية الأمن المكلف عميد الصديق بن سعود، تم خلاله مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بتفعيل عمل المديرية، وتقديم التسهيلات للأجهزة الأمنية وفروع الجوازات ومكافحة المخدرات وأمن السواحل بسرت .

وشدد وكيل الوزارة على الرقي بالعمل الأمني داخل المدينة وضواحيها، وتنظيم دورات تدريبية لعناصر المديرية، وسلم وكيل الوزارة للمديرية خمس آليات مجهزة دعما من وزارة الداخلية لعمل رجال الأمن.