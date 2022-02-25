الطقس مستقر في غالبية مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس مستقر على غالبية المناطق، اليوم الجمعة، ودرجات الحرارة تبقى في معدلاتها خلال فترة النهار.

ففي رأس اجدير حتى سرت سهل الجفارة- جبل نفوسة صافية ستكون السماء إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد إلى شمالية غربية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و22 درجة مئوية، تسجل تراجعًا يوم الغد على بعض المناطق.

أما الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط يوم الأحد على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية على غالب المناطق.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلي قليلة السحب. والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 22 و25 درجة مئوية على غالب المناطق.

أما الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية إلي قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.