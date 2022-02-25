بعد توقف دام أربعة أشهر.. محطة تحلية المياه في طبرق تعود للعمل

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت محطة تحلية المياه في طبرق، اليوم الجمعة، عودة عمل المحطة بعد توقف دام لأربعة أشهر.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 قال مدير المحطة، محمد رزق، أن أعمال الصيانة كانت مستمرة بالمحطة أثناء التوقف. لافتا إلى غياب الإمكانيات وقطع الغيار اللازمة.

وأكد رزق أن المشاكل المادية المتمثلة رواتب والمزايا والتي يعاني منها العاملون بالمحطة لم تنتهي بعد.

وأشار رزق أنهم مستمرين في العمل تحت بند الإنسانية كون أن محطة التحلية هي المصدر الوحيد للمياه بالمدينة.

كما أكد مدير المحطة أن المبخر الرابع وأغلب قطع الغيار وصلت للمحطة. لافتا إلى أن عمليات التركيب مستمرة .

وأشار رزق إلى أن انقطاع الكهرباء وتذبذبه يعتبر من أكبر المشاكل التي تواجه المحطة المتهالكة.

يذكر أن الإنتاج الحالي للمحطة يصل إلى 26 ألف متر مكعب يوميا. وكان قد توقف العمل بالمحطة في شهر نوفمبر من العام الماضي بعد مطالبة العاملين بمرتباتهم ومزاياهم.