المبعوث الإيطالي: وجود مسار واضح وشامل نحو الانتخابات تعتبر أولوية مشتركة رئيسية في ليبيا

أكد المبعوث الخاص لليبيا لوزير الشؤون الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو أن وجود مسار واضح وشامل نحو الانتخابات تعتبر أولوية مشتركة رئيسية في ليبيا.

أورلاندو وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عقب لقاء جمعه بمدير عام العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فؤاد يزوغ في الرباط، قال: “وحدة ليبيا واستقرارها، بالإضافة إلى مسار واضح وشامل نحو إجراء لانتخابات تعتبر أولويات مشتركة رئيسية”.

كما وصف المبعوث الايطالي اللقاء بفؤاد يزوغ بأنه “مثمر”، واستعرض خلاله آخر التطورات في ليبيا.