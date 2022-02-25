الشكري: على فلاحينا زراعة القمح والشعير ولا ينتظروا الحكومة والمصرف الزراعي

دعا محافظ المصرف المركزي المعين من قبل مجلس النواب محمد الشكري، الفلاحين إلى حماية الشعب من الجوع.

وقال الشكري في تغريدة عبر “فيسبوك”: “السواعد السمراء لفلاحينا في جنوبنا الحبيب وسهول المرج الخصيبة ووادي سوف الجين والحمادة، ازرعوا القمح والشعير فشعبكم لن يجوع وحققوا مداخيل حلالاً طيبا”.

وأضاف: “لا تنتظروا دعماً من حكومتكم ووزارة زراعتها ومصرفها الزراعي فهم لهم اهتمامات أخرى ليس من بينها قوت الشعب في هذه الظروف الحرجة”.

يذكر أن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على ارتفاع أسعار البترول والذرة والقمح.