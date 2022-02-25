أسباب إيقاف تزويد محطات الشرارة الذهبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط عن إنّ إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بالوقود. راجع لأسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني للشركة.

وأوضحت البريقة في بيان لها أنّها تنأى بنفسها عن الصراعات القائمة، وهي في تواصل مستمر مع الجهات السيادية لدراسة. وتمحيص المستندات القانونية المقدمة لها من شركة الشرارة الذهبية، لتطبيق صحيح القانون.

وأشارت البريقة إلى أنّ الوقود متوفر بكميات كبيرة، في مخازنها، وأنّها اتخذت الإجراءات التي تضمن تلبية حاجة المواطن. وذلك برفع مخصصات شركات التوزيع الأخرى من الوقود.

وأضافت البريقة أنّها بدأت في تشغيل عدد من المحطات على مدى 24 ساعة بما يضمن عدم حدوث ازدحام أو أي مختنقات أمام محطات توزيع الوقود إلى حين تسوية الأوضاع القانونية للشركة والذي بات وشيكاً.