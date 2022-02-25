«وفد من مجلس النواب» في إثيوبيا بشأن انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي

وصل أعضاء البرلمان الأفريقي بمجلس النواب الليبي، إلى مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وبحسب عبدالله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، فإن الزيارة تأتي بدعوة من الاتحاد الأفريقي لحضور الاجتماع التشاورى للمجموعة الإقليمية لشمال إفريقيا بشأن انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي المؤجلة لشهر مايو المقبل، رفقة باقى أعضاء مجموعة دول الشمال.

وأكد بليحق، عبر حسابه على ” فيسبوك” أن وفد البرلمان يتكون من صالح قلمة مرشح مجموعة الشمال لمنصب نائب الرئيس، وسالم قنان، وعبدالقادر حسن.

وتابع بليحق:” تم عقد الاجتماع مع اللجنة المكلفة من رئيس المفوضية والاتحاد الافريقى وفى انتظار استكمال المجموعات الاقليمية الأربعة الأخرى اجتماعاتها التشاورية مع اللجنة المكلفة”.