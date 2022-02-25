ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

25 February, 2022

افتتح اليوم الجمعة ،رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ،منارة ومسجد الغويلات بزليتن ،وكان ذلك بحضور وزير الحكم المحلي وعميد بلدية زليتن ورئيس مجلس إدارة مجمع القرآن الكريم ورئيس حكماء وأعيان مدينة مصراته وعدد من الضيوف من داخل المدينة وخارجها.

و بعد إلقاء عديد الكلمات الإحتفالية تم تكريم الرعيل الأول من علماء وحفاظ القرآن بمنطقة الغويلات كما ثم تُوجت الاحتفالية في افتتاحيتها بتلاوة آيات من الذكر العظيم وبخطبة الجمعة ذكر فيها الخطيب أهمية المسجد كمؤسسه تربويه تصلح أمر الفرد ليفوز بخيري الدنيا والآخرة وفيه يجد الراحة والسكينة والطمأنينة والشفاء لكثير من الأمراض والتي كثرت وتنوعت في هذا الزمان.