نواب ليبيون يشاركون في اجتماع تشاوري بشأن انتخابات رئاسة البرلمان الأفريقي

العنوان- أديس أبابا

وصل أعضاء البرلمان الأفريقي بمجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، إلى مقر الاتحاد الأفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بدعوة من الاتحاد الأفريقي، بحسب الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق.

وقال بليحق في بيان له عبر فيسبوك، إن ثلاثة نواب ليبيين يشاركون في اجتماع تشاوري للمجموعة الإقليمية لشمال أفريقيا بشأن انتخابات هيئة رئاسة البرلمان الأفريقي المؤجلة لشهر مايو المقبل. والأعضاء هم صالح قلمة مرشح مجموعة الشمال لمنصب نائب الرئيس، وسالم قنان، وعبدالقادر حسن.

وأشار بليحق إلى عقد الاجتماع مع اللجنة المكلفة من رئيس المفوضية والاتحاد الأفريقي، وفي انتظار استكمال المجموعات الإقليمية الأربع الأخرى اجتماعاتها التشاورية مع اللجنة المكلفة