العريبي: رفض مجلس الدولة للتعديل الدستوري لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة لحكومة باشاآغا

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب عيسى العريبي أن رفض مجلس الدولة الاستشاري للتعديل الدستوري سيكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين مجلسي النواب والدولة.

العريبي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال: إن ما قام به مجلس الدولة في جلسته المنعقدة أمس الخميس برفضه ما توافق عليه لجنتي البرلمان والدولة فيما يتعلق بالتعديل الدستوري أو اختيار رئيس حكومة جديد بناء على تزكيات أكثر من 50 عضو مجلس دولة نقضًا لما تم الاتفاق عليه بين اللجنتين.

وأضاف العريبي: “لن يؤثر من الناحية القانونية على منح الثقة للحكومة في الجلسة المحددة لذلك، وإنه ستكون له آثار سلبية على عملية التوافق التي حصلت مؤخرا بين المجلسين،وكنا نأمل في توسيع دائرة التوافق بعد منح الثقة للحكومة ليشمل استحقاقات أخرى”.

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