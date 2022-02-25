ردًا على منتقدي التدخل في أوكرانيا.. لافروف: تعلمنا من أخطاء الناتو بليبيا

انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، وصف مراسل هيئة الإذاعة البريطانية BBC، الاجتياح الروسي لأوكرانيا بأنه ليس عملية عسكرية محدودة وإنما استحواذ روسي على كامل أوكرانيا.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي للمراسل إنه ينبغي على الجميع التعلم من أخطاء الماضي، لا سيما ما يخص تدخلات الناتو و أعضائه في كل من ليبيا والعراق ويوغسلافيا، فهذا التدخل لم يكن دفاعًا عن الديمقراطية كما ادعوا، وإنما أدى إلى تدمير هذه البلدان وهذا ما نلمسه الآن.

وأضاف لافروف أن روسيا أبلغت الناتو أن تدخلاته في جورجيا وأوكرانيا مصدر إزعاج لموسكو، وأن التفكير في ضمهما مستفزٌ لروسيا، لكنه لم يستجب للمطالب الأمنية بهذا الخصوص.

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