البريقة: إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة بالوقود “قانوني”

قالت شركة البريقة لتسويق النفط إنها “تابعت الإعلان الذي نشرته شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية عبر صفحتها الرسمية علي شبكة التواصل الإجتماعي و الذي أعلنت فيه بأن شركة البريقة لتسويق النفط قررت إيقاف تزويد كافة محطات توزيع الوقود التابعة لشركة الشرارة بدون مبرر وإن الوضع القانوني لشركة الشرارة سليم”.

وأضافت في بيان: ”تفيد شركة البريقة لتسويق النفط بأن إيقاف تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية راجع لأسباب قانونية تتعلق بالتمثيل القانوني لشركة الشرارة الذهبية و من منطلق المسؤولية القانونية الملقاة على عاتقها فأنها تنأي عن أي صراعات قائمة و أنها في تواصل مستمر مع الجهات السيادية و تعكف على دراسة و تمحيص المستندات القانونية المقدمة لها لتطبيق صحيح القانون”.

وواصلت: “بذلك تطمئن شركة البريقة لتسويق النفط السادة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة بمخازنها وإنها قد إتخذت الإجراءات التي تضمن تلبية حاجة المواطن و ذلك برفع مخصصات شركات التوزيع الإخرى من الوقود وتشغيل عدد من المحطات على مدى الأربع و العشرون ساعة و بما يضمن عدم حدوث ازدحام او اي مختناقات أمام محطات توزيع الوقود حتى يتم تسوية الاوضاع القانونية للشركة والذي بات وشيكاً”.