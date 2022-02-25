تمكنت دورية مشتركة تابعة لرقابة الأغدية والحرس البلدي في سرت، من ضبط قنينات تحاليل منتهية الصلاحية، بمركز عزل سرت، مخصصة لسحب الدم من المريض.

الدورية التي خصصت للتفتيش على مركز عزل سرت، اكتشفت القنينات منتهية الصلاحية، مند أكثر من شهر ونصف الشهر، بينما كانت تستعمل بمركز العزل سرت.

وأكد مصدر بمركز الحرس البلدي سرت، إلى «بوابة الوسط»، مصادرة الكمية بالكامل وإحالة الموضوع للجهات ذات الاختصاص.

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من جهته، أكد مصدر طبي من عناصر التمريض بمركز العزل سرت، أن قنينات التحاليل، التي كانت تستعمل لسحب الدم منتهية الصلاحية، مع عدم وجود غيرها حديثة بالمركز، محملا المسؤولية لإدارة الأزمة بوزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي ومخازن مستشفى بن سينا سرت، لما تشكله من خطر على صحة المريض.

وخلال زيارة وزير الصحة السابق، علي الزناتي، إلى مستشفى ابن سيناء بسرت، قبل أشهر، ضبط قنينات سحب أدوية بمصرف الدم وأدوية منتهية الصلاحية بالصيدلية، فيما جرى سحبها.