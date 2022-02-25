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مؤسسة النفط لـ 218: عودة صادرات الخام بعد تحسن الأحوال الجوية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مصدر مسؤول في المؤسسة الوطنية للنفط في تصريح لقناة 218 إن عمليات تصدير النفط من منطقة الهلال النفطي؛ عادت إلى طبيعتها اليوم الجمعة بعد توقف دام ليومين؛ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضاف المصدر ذاته أن الفرق الفنية تعمل في أربعة موانئ في الهلال النفطي وهي رأس لانوف والسدرة والبريقة والزويتينة على شحن واستقبال الناقلات ومن المنتظر تصدير ثلاثة ملايين برميل خلال ساعات.

وكانت عمليات التصدير في موانئ الهلال النفطي قد توقفت في وقت مبكر الأربعاء الماضي، بشكل مؤقت؛ بسبب سوء الأحوال الجوية وتنتج ليبيا نحو 1,250مليون برميل يوميًا، وسط مطالبات من المؤسسة الوطنية للنفط الحكومة بضرورة صرف الميزانيات للرفع من القدرة الإنتاجية للقطاع الذي يغذي الخزانة العامة بنسبة 95 %.

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قناة 218 الليبية

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