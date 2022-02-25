واشنطن: الحرب الروسية على أوكرانيا ستفاقم الوضع الغذائي في اليمن وليبيا

حذرت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية في بعض الدول من بينها ليبيا وذلك بسبب الوضع في أوكرانيا.

وقالت غرينفيلد إنه ونظرا لأن أوكرانيا تعد واحدة من أكبر موردي القمح في العالم خاصة بالنسبة للدول النامية، فقد تتسبب تصرفات روسيا في ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتؤدي إلى الجوع في دول مثل ليبيا واليمن ولبنان.

ومن جانبه نشر موقع “فورين بوليسي” (Foreign Policy) الأميركي مقالا لأليكس سميث محلل الأغذية والزراعة بمعهد بريكثرو بولاية كاليفورنيا، يحذر فيه من تداعيات اقتصادية وسياسية للحرب الروسية الأوكرانية المحتملة على أفريقيا وآسيا.

وقال سميث إن قائمة عملاء الصادرات الأوكرانية، خاصة القمح، تشمل الصين والاتحاد الأوروبي، لكن العالم النامي هو المكان الذي أصبح فيه القمح الأوكراني من أهم الواردات.

وأشار سميث أن ليبيا تستورد ما نسبته 43% من قمح أوكرانيا، مؤكدا أن انعدام الأمن الغذائي سوف يتفاقم في العديد من البلدان النامية التي تعتمد عليها في قوتها، وفي البلدان غير المستقرة سياسيا مم بينها ليبيا؛ حيث يمكن أن تؤدي صدمات أسعار الغذاء الإضافية بسهولة إلى تدهور الوضع السيئ بالفعل.