شركة البريقة توضح سبب توقفها عن تزويد محطات «الشرارة» بالوقود

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط سبب إيقافها تزويد محطات شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية بالوقود.

وقالت إن الأمر يرجع إلى أسباب قانونية «تتعلق بالتمثيل القانوني» لشركة الشرارة، مضيفة أنها تنأى بنفسها عن «أي صراعات قائمة» وأنها في تواصل مستمر مع الجهات السيادية، وتعكف على دراسة وتمحيص المستندات القانونية المقدمة لها لتطبيق صحيح القانون، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، الجمعة.

بينما أرجعت شركة الشرارة، في بيان، إيقاف تزويد محطاتها بالوقود إلى «ادعاء» عبدالباسط المحجوب تمثيله الشركة، وتقديمه مستخرجا تجاريا إلى شركة البريقة سبق شطبه بموجب حكم نهائي، مشيرة إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة باشرت من خلال السجل التجاري العام إجراءات شطب المستخرج، «إلا أن رئيس السجل التجاري فرع مصراتة لم ينفذ الحكم، ما تسبب في العرقلة القائمة، وإرباك المشهد».

من جانبها، طمأنت شركة البريقة المواطنين بأن كميات الوقود متوفرة في مخازنها، وأنها اتخذت الإجراءات التي تضمن تلبية حاجة المواطن، برفع مخصصات شركات التوزيع الأخرى من الوقود، وتشغيل عدد من المحطات على مدار الـ24 ساعة، بما يضمن عدم حدوث ازدحام أو اختناقات أمام محطات توزيع الوقود؛ حتى تسوية الأوضاع القانونية لشركة الشرارة، و«الذي بات وشيكا».