شركة البريقة تكشف سبب توقف إمداد الشرارة بالوقود

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط عن توفر كميات الوقود بمخازن الشركة لتغطية الطلب، بعد إعلان شركة الشرارة الذهبية توقف إمداد محطات الوقود التابعة لها.

وأضافت البريقة في بيان على الصفحة الرسمية للشركة بـ “فيسبوك”، أنها تابعت الإعلان الذي نشرته شركة الشرارة الذهبية للخدمات بشأن قرار إيقاف تزويد كافة محطات توزيع الوقود التابعة لشركة الشرارة بدون مبرر، وأن الوضع القانوني لشركة الشرارة سليم.

وأكدت البريقة رفع مخصصات شركات التوزيع الأخرى من الوقود وتشغيل عدد من المحطات على مدى الأربع والعشرين ساعة، وبما يضمن عدم حدوث ازدحام أو أي اختناقات أمام محطات توزيع الوقود، حتى يتم تسوية الأوضاع القانونية للشركة والذي بات وشيكاً، مشيرة إلى أنها تعكف على دراسة وتمحيص المستندات القانونية المقدمة لها تطبيقاً لصحيح القانون، حسب نص البيان.

يشار أن شركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية كانت قد أعلنت قبل هذا، توقف إمدادات الوقود بكافة محطات التوزيع التابعة لها، على خلفية إجراءات إدارية تتعلق بترخيص السجل التجاري في مستودعات التخزين الرئيسة التابعة لشركة البريقة لتسويق النفط في (مصراتة – الزاوية – أبوسليم).

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