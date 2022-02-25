الصول: موقف مجلس الدولة الأخير جاء تحت تهديدات وضغوطات

وأضاف الصول في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن لجنة خارطة الطريق اجتمعت عدة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء لجان مجلس الدولة، وأن ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر متفق عليه بشكل مسبق.

وفيما يتعلق بتزكية الحكومة الجديدة بقيادة باشاغا، أوضح أن 60 عضوا زكوا باشاغا، وأن هذه التزكية أحيلت بكتاب لمجلس النواب، من مكتب مقرر مجلس الدولة قبل التصويت على تكليف باشاغا بتشكيل حكومته.

وأوضح أن مجلس الدولة يشوبه الغموض، خاصة في ظل ما تسرب من معلومات بأن الموافقين على ما أقره المجلس النواب لم يحضروا الجلسة لتعرضهم لضغوطات.