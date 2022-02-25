الصول: موقف مجلس الدولة الأخير جاء تحت تهديدات وضغوطات

قال عضو مجلس النواب علي الصول، إن موقف مجلس الدولة الاستشاري الأخير بشأن التعديل الدستوري الأخير جاء تحت تهديدات وضغوطات، وأن موقف رئيس المجلس هو رأي فردي.
وأضاف الصول في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن لجنة خارطة الطريق اجتمعت عدة اجتماعات غير رسمية مع رؤساء لجان مجلس الدولة، وأن ما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر متفق عليه بشكل مسبق.
وفيما يتعلق بتزكية الحكومة الجديدة بقيادة باشاغا، أوضح أن 60 عضوا زكوا باشاغا، وأن هذه التزكية أحيلت بكتاب لمجلس النواب، من مكتب مقرر مجلس الدولة قبل التصويت على تكليف باشاغا بتشكيل حكومته.
وأوضح أن مجلس الدولة يشوبه الغموض، خاصة في ظل ما تسرب من معلومات بأن الموافقين على ما أقره المجلس النواب لم يحضروا الجلسة لتعرضهم لضغوطات.
وفيما يتعلق بالانقسام المحتمل إزاء تكليف حكومة باشاغا، أوضح أن الحكومة الجديدة ستكون حكومة كل الليبيين، وأنها ستباشر عملها من العاصمة طرابلس، بهدف الوصول للانتخابات بعد الاستفتاء على مشروع الدستور، كما جاء في الإعلان الدستوري الثاني عشر وصولا للمرحلة المستقرة.
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