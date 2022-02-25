رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي يزور المغرب

وفقا لبلاغ صادر عن رئاسة النيابة العامة المغربية، استقبل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، صباح اليوم الجمعة 25 فبراير 2022 بمقر رئاسة النيابة العامة، عمر حمد عطية الله صالح، رئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان الليبي والوفد المرافق له الذي يقوم بزيارة للمملكة للتعرف على التجربة الحقوقية المغربية.

وأوضح البلاغ، أنه خلال هذه الزيارة، استعرض رئيس النيابة العامة، لمحة عن النظام القضائي المغربي كسلطة مستقلة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن استقلالية النيابة العامة ضمن هذا النظام تعتبر تجربة فريدة تساهم في تكريس دولة الحق والقانون مضيفا أن هذه التجربة توجت في دستور سنة 2011.

وأشار الى ان رئيس النيابة العامة ،قدم نبذة عن الدور الذي تلعبه رئاسة النيابة العامة في مراقبة الالتزام بالحقوق والواجبات وذلك بتعاون مع باقي مؤسسات الدولة.

من جهته أشاد المسؤول الليبي بالإصلاحات الشاملة والعميقة التي تشهدها منظومة العدالة بالمغرب، خصوصا على مستوى استقلالية النيابة العامة التي تساهم بشكل كبير في حماية حقوق الإنسان وأعرب عن رغبته في التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في أدوار النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات.