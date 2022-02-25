خطة لإجلاء الليبيين في أوكرانيا

كشفت سفارة ليبيا لدى أوكرانيا عن إجراءات لإجلاء المواطنين المقيمين هناك من البلاد.

وخصصت اللجنة المشرفة على مغادرة المواطنين، أماكن للتجمع من أجل بدء عملية ترحيل، حسب بيان السفارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الجمعة.

وأشار البيان إلى أن الليبيين في المدن الأوكرانية الشرقية، سينتقلون إلى العاصمة كييف، ومنها إلى الحدود السلوفاكية.

وبالنسبة للمدن القريبة غرب كييف، فإن نقطة الالتقاء هي مدينة تشورت كيف، وفق البيان.

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وللتنسيق، خصصت السفارة رقمي الاتصال التاليين: «+380932120000، و+380637948919».

وتستمر المواجهات في أوكرانيا، مع ورود أنباء عن دخول قوات روسية إلى ضواحي قريبة من وسط كييف، بالإضافة إلى تحقيق تلك القوات اختراقات في جبهات شرق وجنوب البلاد، فيما أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية مقتل أكثر من ألف جندي روسي منذ بدء المواجهات أمس الخميس، إضافة إلى تدمير آليات وطائرات روسية.