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نواب ليبيون يجتمعون في أديس أبابا ضمن البرلمان الأفريقي

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يشارك ثلاثة من أعضاء مجلس النواب -الأعضاء بالبرلمان الأفريقي- في الاجتماع التشاوري للمجموعة الإقليمية لشمال أفريقيا، الذي سينعقد في العاصمة الإثيوبية وفقاً لما أورده الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق على صفحته الرسمية.

ووصل الأعضاء صالح قلمة وسالم قنان وعبدالقادر حسن إلى مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وعقدوا من فورهم اجتماعاً مع اللجنة المكلفة من رئيس المفوضية والاتحاد الأفريقي.

يُشار إلى أن الاجتماعات البرلمانية الأفريقية ستتمحور على مجريات انتخاب رئاسة البرلمان الأفريقي المؤجلة إلى شهر مايو المقبل، ضمن مجموعة دول شمال القارة الأفريقية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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