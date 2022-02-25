أبو زريبة: منح الثقة لحكومة باشاغا سيكون بنصاب كامل ومحاولات التعطيل لن تفلح

أصدر علي أبوزريبة، عضو مجلس النواب عن مدينة الزاوية، بيانا قال فيه، إنه “رغم كل المحاولات اليائسة من المخلوع عبد الحميد الدبيبة لعرقلة المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطه عبر ممارسة ضغوطات كبيرة على عدد من أعضاء مجلس النواب في سبيل عدم ذهابهم إلى جلسة منح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني والتي أعلنت عنها هيئة رئاسة مجلس النواب والمقرر عقدها يوم الإثنين القادم بتاريخ 28 فبراير الجاري”.

وأضاف قائلًا: “نعلن إلى عموم الشعب الليبي بإذن الله تعالى أن جلسة منح الثقة لحكومة الاستقرار الوطني سوف تكون مكتملة النصاب القانوني حسب مانص عليه قانون رقم (4) لسنة 2014 بشأن النظام الداخلي لمجلس النواب وأن كل المحاولات اليائسة التي تصدر من شخص قد وثقنا به في يوم من الأيام وكلف بمهام ليس أهلاً لها وخيب أملنا وامل كافة الليبيين به وأن ما يصدر عنه من تصرفات ظناً منه أنه من شأنها تزيد الامور تعقيداً، فاننا نطمئن أهلنا واخوتنا وأبناء هذا الوطن أن الأمور تسير على أفضل مايرام ولن يفلح كيد الماكرين ولا ننسى قول رسولنا الكريم حين قال ” اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم”.